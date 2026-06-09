politiche inclusive alleanza tra ateneo e inps

Un incontro si è svolto di recente in ateneo, organizzato dalla Scuola di Economia in collaborazione con Inps Marche e Isia, sul tema “Comunicare la certificazione di parità per promuovere il cambiamento sociale”. Durante l’evento si è discusso di politiche inclusive e di come comunicare efficacemente le certificazioni di parità. L’obiettivo è promuovere pratiche di uguaglianza e inclusione attraverso azioni di comunicazione mirate.

Si è svolto nei giorni scorsi in ateneo l’incontro su “Comunicare la certificazione di parità per promuovere il cambiamento sociale“, organizzato dalla Scuola di Economia di Uniurb in collaborazione con Inps Marche e Isia. L’appuntamento ha concluso il primo seminario realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato da Uniurb e Inps: l’accordo prevede un programma di attività condivise sui temi della cultura previdenziale, assistenziale e contributiva. Il seminario ha riunito nei mesi scorsi allieve e allievi dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia, Società, Politica e dell’ISIA in un percorso didattico dedicato alla certificazione della parità di genere introdotta dalla legge del 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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