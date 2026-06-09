palazzina crollata siamo sotto choc il sindaco proclama il lutto cittadino

Notizia in breve

Alle 16 nella chiesa di San Pio X si terrà il funerale di due delle persone decedute nel crollo di una palazzina in via Trentino. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha espresso dolore per l’accaduto. La palazzina è crollata questa mattina, provocando la morte di alcune persone e lasciando altri feriti. I soccorritori sono ancora al lavoro per le operazioni di recupero e verifica. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle cause del crollo è stata resa nota.