Palazzina crollata siamo sotto choc Il sindaco proclama il lutto cittadino
Alle 16 nella chiesa di San Pio X si terrà il funerale di due delle persone decedute nel crollo di una palazzina in via Trentino. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha espresso dolore per l’accaduto. La palazzina è crollata questa mattina, provocando la morte di alcune persone e lasciando altri feriti. I soccorritori sono ancora al lavoro per le operazioni di recupero e verifica. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle cause del crollo è stata resa nota.
Oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Pio X, sarà il tempo del dolore nel dare l’estremo saluto a due delle vittime del crollo della palazzina di via Trentino. In concomitanza con le esequie di Ettorina Paccapelo (88 anni) e del figlio Romano Cerquetti (59 anni) è stato proclamato il lutto cittadino. Inizialmente, il funerale doveva essere della sola Paccapelo visto che stava tardando la riconsegna della salma del figlio da parte dell’ospedale regionale di Torrette dove era stato trasferito subito dopo averlo estratto dalle macerie, ma in tarda mattinata il corpo è stato restituito al dolore dei familiari, dei fratelli Gionata ed Elisabetta, ed è stato deciso per un’unica cerimonia funebre per congedarsi per sempre dai loro cari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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