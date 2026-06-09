Le orchidee spontanee presenti sul colle sono state salvate dallo sfalcio. Legambiente sta considerando ora la tutela di altre specie presenti nella stessa area.

Salvate dallo sfalcio le orchidee spontanee di Monsummano, Legambiente ora pensa anche alle altre specie. Dopo le recenti annuali escursioni sul colle di Monsummano Alto per osservare la bellezza delle orchidee selvatiche che nascono spontaneamente nella zona, Legambiente propone al Comune di Monsummano nuovi progetti di tutela della biodiversità botanica del territorio. A un anno dalle prime misure concordate tra l’associazione ambientalista e l’amministrazione per limitare lo sfalcio nelle aree comunali interessate dalla presenza di orchidee spontanee, pare arrivino segnali incoraggianti proprio dal Colle di Monsummano. "Nel maggio 2025 – fanno sapere da Legambiente – dopo la distruzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orchidee spontanee sul Colle: "Proseguire sul percorso di tutela"

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