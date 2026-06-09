Nuova opera Dalla | La lirica di oggi è Lucio Un viaggio tra i suoi sogni

"Dove vai, anima?" si chiedeva Lucio Dalla reclinando il capo sul cuscino di quella Hotel in cui liberava le inquietudini di una giornata ormai alla fine pronta a trasformarsi nel più sorprendente degli onirismi. E un albergo è pure il luogo d’incontri e passioni che fa da cornice a L’anno che verrà, opera sulla poetica dell’omino piccolo così ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga, con la drammaturgia di Emanuele Aldovrandi e le coreografie di Michele Merola, al debutto l’11 dicembre sul palco del Teatro Comunale di Ferrara. Protagonista un Pierdavide Carone con la speranza di essere "un portiere d’hotel migliore di quanto non lo sia nella Nazionale Cantanti" chiamato a legare le storie dipanate da 14 canzoni arrangiate dal maestro Roberto Molinelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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