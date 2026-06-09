Un uomo è stato indagato a Novara per aver utilizzato l'intelligenza artificiale per creare immagini false di nudi. Secondo le indagini, ha trasformato foto comuni in immagini realistiche di nudi senza il consenso delle persone ritratte. Non sono state rese note altre vittime o il numero di donne coinvolte in questa manipolazione digitale. La polizia sta proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri casi.

? Domande chiave? In Breve Un uomo di Novara sotto indagine per la diffusione di immagini manipolate con l’intelligenza artificiale. La Polizia Postale ha eseguito una perquisizione a Novara dopo aver scoperto che un residente utilizzava software avanzati per alterare foto di giovani donne. L’uomo è accusato di aver trasformato scatti innocenti presi dai social network in contenuti espliciti e di averli diffusi online senza alcun consenso. L’inchiesta, coordinata dalla Procura, è partita dalla denuncia di una ragazza che ha notato la presenza di immagini manipolate che la ritraevano in modo sessualmente esplicito. Le fotografie originali non contenevano alcun elemento di nudo o contenuto sessuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, indagato per foto fake: usa l’IA per creare falsi nudi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novara, indagato per foto fake su Telegram con l’intelligenza artificialeUn uomo è stato indagato a Novara per aver condiviso foto fake su Telegram create con intelligenza artificiale.

Foto fake e video ingannevoli: come riconoscere (e difendersi) dai falsi generati dall'IASono stati diffusi contenuti video e immagini contraffatti realizzati con intelligenza artificiale, spesso usati per ingannare.

Temi più discussi: Spogliava ragazze con l'IA e diffondeva le foto manipolate in rete, indagato un 40enne a Novara; Scaricava foto dai social e le trasformava in falsi nudi con l'intelligenza artificiale: indagato a Novara; Foto di ragazze spogliate con l’intelligenza artificiale: denunciato un 40enne a Novara; Novara, foto di ragazze spogliate con l’AI e diffuse su Telegram: indagato un 40enne.

Spogliava ragazze con l’AI e diffondeva foto di nudo: indagato un novareseScaricava le fotografie pubblicate sui social da giovani donne, le modificava attraverso programmi di intelligenza artificiale per farle apparire nude e poi le diffondeva all’interno di gruppi e canal ... lavocedinovara.com

Spogliava ragazze con l’IA e diffondeva le foto manipolate in rete, indagato un 40enne a NovaraA Novara un 40enne è indagato per aver manipolato con l’IA foto di ragazze prese dai social per creare falsi nudi e diffonderli online ... fanpage.it