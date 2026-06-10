Un astronauta italiano è stato selezionato per partecipare alla missione Artemis III, destinata a portare l'uomo di nuovo sulla Luna. È la prima volta che un europeo entra a far parte dell'equipaggio di questo programma della NASA. La sua presenza segna un passo importante nel progetto di esplorazione lunare, che prevede il ritorno sulla superficie del satellite naturale entro pochi anni.

L’astronauta italiano scelto per la missione lunare Artemis III: per la prima volta un europeo nell’equipaggio del programma NASA verso il ritorno sulla Luna.. Luca Parmitano sarà tra i protagonisti della missione Artemis III, diventando il primo astronauta dell’ESA a partecipare al programma lunare della NASA. L’annuncio è arrivato durante un evento ufficiale trasmesso in diretta dall’agenzia spaziale statunitense. La missione. La missione Artemis III sarà composta da quattro astronauti e avrà l’obiettivo di testare le capacità di attracco tra la navicella Orion e i sistemi commerciali di atterraggio lunare. Si tratta di un passaggio fondamentale per: future missioni sulla superficie della Luna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Luca Parmitano nella missione Artemis III: l’astronauta italiano verso la Luna

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LUCA PARMITANO nell'equipaggio della missione Artemis 3: litaliano aprirà la strada per la LUNA

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Un italiano in cabina di pilotaggio nella prossima missione lunare della NASA: Luca Parmitano è il pilota di Artemis III. Molti aspettavano l'allunaggio. Quello che è uscito è una storia più affascinante di un allunaggio, e basta guardarla con occhio tecnico x.com

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