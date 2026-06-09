Napoli occhio al futuro di Vergara | tre club di Serie A sul calciatore!

Tre squadre di Serie A, tra cui Roma, Como e Atalanta, hanno mostrato interesse per il centrocampista del Napoli. Secondo Sky Sport, il calciatore potrebbe essere ceduto in estate con un’offerta compresa tra 25 e 30 milioni di euro. La trattativa non è ancora definita e il futuro del giocatore resta in bilico. La società partenopea valuta le proposte e le eventuali trattative in corso.

Vergara piace a Roma, Como e Atalanta: secondo Sky Sport, tre squadre italiane hanno manifestato interesse per il giovane centrocampista del Napoli, che potrebbe lasciare il club in estate con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Vergara: l’agente frena, ma ADL può cedere. Massimo Ugolini di Sky Sport ha rivelato la posizione dell’entourage del calciatore. L’agente Giuffredi ha chiarito che Vergara non vuole andare via dal Napoli in questa sessione. Tuttavia, la decisione finale spetta a De Laurentiis e alla società partenopea. Un assegno da 30 milioni farebbe vacillare le certezze iniziali. Il centrocampista ha impressionato già in questa stagione nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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