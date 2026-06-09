Napoli milionaria la drammaturgia di De Filippo incontra le musiche di Nino Rota a Bologna

Notizia in breve

A Bologna è andato in scena “Napoli Milionaria”, uno spettacolo basato sulla commedia omonima di Eduardo De Filippo. La produzione combina la drammaturgia di De Filippo con le musiche di Nino Rota, in un’opera lirica di tre atti. La rappresentazione si è svolta nel centro della città, portando sul palco un adattamento che unisce testo teatrale e musica.