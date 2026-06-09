Napoli milionaria la drammaturgia di De Filippo incontra le musiche di Nino Rota a Bologna
A Bologna è andato in scena “Napoli Milionaria”, uno spettacolo basato sulla commedia omonima di Eduardo De Filippo. La produzione combina la drammaturgia di De Filippo con le musiche di Nino Rota, in un’opera lirica di tre atti. La rappresentazione si è svolta nel centro della città, portando sul palco un adattamento che unisce testo teatrale e musica.
Tratto dall'omonima commedia, va in scena nel cuore di Bologna lo spettacolo “Napoli Milionaria”, opera lirica in tre atti di Nino Rota con librettista Eduardo De Filippo.Gli spettacoli si terranno dal 12 al 17 giugno presso il Teatro Comunale Nouveau in piazza della Costituzione 4 nei seguenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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