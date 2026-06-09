Un giovane di 24 anni è deceduto il 20 febbraio all’ospedale di Foligno a causa di un tumore allo stomaco diagnosticato pochi giorni prima. La famiglia denuncia di essere stato dimesso più volte prima del suo decesso e chiede chiarimenti sull’assistenza ricevuta. La causa della morte è stata confermata come tumore allo stomaco. La vicenda viene segnalata come un possibile caso di criticità nel percorso di cura.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia dopo il decesso del giovane. Aveva soltanto 24 anni Sabjan Ballici, il giovane deceduto il 20 febbraio all’ospedale di Foligno a causa di un tumore allo stomaco diagnosticato pochi giorni prima della morte. I familiari, assistiti dagli avvocati Luca Maori e Luca Valigi, hanno presentato una denuncia alla Procura di Spoleto per accertare eventuali responsabilità mediche e chiarire se il percorso diagnostico seguito nei mesi precedenti sia stato adeguato. I primi segnali della malattia. I primi problemi di salute risalgono all’estate del 2025. A partire da luglio, il giovane aveva iniziato a soffrire di una tosse persistente accompagnata dalla presenza di tracce di sangue, sintomi che avevano spinto i medici a prescrivere alcuni accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Muore a 24 anni per un tumore allo stomaco dopo essere stato dimesso più volte: la famiglia chiede di fare luce sul caso

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Dimesso per tre volte, muore per un tumore allo stomaco a soli 24 anni

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