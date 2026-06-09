monastero delle clarisse la suora di clausura che scrive romanzi

Una suora di clausura ha pubblicato romanzi che raccontano il suo percorso interiore. La religiosa, che vive in un monastero delle Clarisse, utilizza la scrittura per condividere la sua esperienza di silenzio e ricerca spirituale. Le sue opere sono state pubblicate e sono accessibili al pubblico, offrendo uno sguardo sulla vita monastica e sulla dimensione personale del suo cammino. La sua attività letteraria si svolge parallelamente alla vita di clausura.

Una profonda fame di assoluto e il coraggio di narrare un cammino interiore che, dal silenzio della clausura, riesce a parlare a tutti. Chi immagina la clausura come un isolamento impermeabile al mondo resterà sorpreso: dal silenzio del Monastero delle Clarisse di Santa Lucia a Città della Pieve, le parole di una monaca sono riuscite a superare le grate del convento per trasformarsi in un caso letterario capace di parlare a credenti e laici. Il Monastero ha ospitato la presentazione di "Infinito tu. Storia di un amore", il nuovo romanzo di suor Maria Manuela Cavrini edito da Itaca. Suor Maria Manuela Cavrini, bolognese di origine e già abbadessa del monastero per due mandati, unisce in queste pagine una spiccata sensibilità letteraria a una radicale scelta di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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