Nel monastero delle Carmelitane Scalze di via Siepelunga, alle pendici dei colli bolognesi, Gregory lavora come postino e consegna lettere, giornali e pacchi alle suore di clausura. Ogni giorno, nel silenzio del monastero, porta il corrispondente dal mondo esterno alle religiose che vivono al suo interno. La sua presenza garantisce il collegamento tra la comunità religiosa e la realtà esterna.

Santangelo Nel silenzio raccolto del Monastero delle Carmelitane Scalze di via Siepelunga, alle pendici dei colli bolognesi, il mondo arriva ogni giorno in forma di lettere, giornali e pacchi. A portarlo è Gregory Day, portalettere del centro di distribuzione di via Emilia Levante: per le monache di clausura, è molto più di un semplice postino. È un ponte. Un ponte che permette loro di mantenere un corridoio sempre aperto con il mondo esterno. Il centro distribuzione da cui parte Gregory si trova appunto in via Emilia Levante e serve un’area ampia e articolata: Bologna Est fino al Savena, San Lazzaro, Ozzano e parte dei colli verso Pianoro. Numeri importanti, tra centinaia di chili di posta ordinaria e migliaia di invii descritti ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gregory, il postino nel monastero: "Porto alle suore di clausura le lettere dal mondo esterno"

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