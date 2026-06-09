Il leader di un partito ha espresso solidarietà a un collega dopo un episodio avvenuto presso un'università, in cui è stato bruciato il volto di una persona. Ha definito l'atto come odio ideologico, distinguendolo da una normale forma di protesta.

ROMA - "Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni: “Solidarietà a Salvini per il grave episodio alla Sapienza”

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