Luma Monte | vittoria a Ferrandina e titolo CSEN 2026 per i giovani

Notizia in breve

Luma Monte ha vinto il titolo CSEN 2026 a Ferrandina, battendo la Val d’Agri in finale. La squadra di giovani atleti ha superato gli avversari nel match conclusivo, conquistando il trofeo. I partecipanti sono tutti under 20 e hanno dimostrato abilità e determinazione durante la competizione. La vittoria rappresenta un risultato importante per la crescita del settore giovanile nel torneo regionale.