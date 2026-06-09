Luma Monte | vittoria a Ferrandina e titolo CSEN 2026 per i giovani
Luma Monte ha vinto il titolo CSEN 2026 a Ferrandina, battendo la Val d’Agri in finale. La squadra di giovani atleti ha superato gli avversari nel match conclusivo, conquistando il trofeo. I partecipanti sono tutti under 20 e hanno dimostrato abilità e determinazione durante la competizione. La vittoria rappresenta un risultato importante per la crescita del settore giovanile nel torneo regionale.
? Domande chiave? In Breve La Luma Monte conquista il titolo CSEN 2026 dopo la finale disputata a Ferrandina. La Luma Monte si è aggiudicata il campionato CSEN di basket dopo la vittoria ottenuta domenica 7 giugno a Ferrandina. I giovani atleti montesi hanno concluso una stagione caratterizzata da intensità e determinazione, portando a casa un trofeo che corona un percorso di crescita costante. Il successo arriva al termine di una serie di partite combattute che hanno la squadra protagonista fino all’ultimo atto della competizione. Il traguardo raggiunto rappresenta il culmine di un anno sportivo straordinario per la società. Oltre alla vittoria del titolo CSEN, il gruppo ha ottenuto anche il secondo posto nel campionato FIP Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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