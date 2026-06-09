L' istituto comprensivo di Cassina de’ Pecchi in provincia di Milano intitolato a Giovanni Falcone

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno, durante la fine dell’anno scolastico, l’istituto comprensivo di Cassina de’ Pecchi è stato intitolato a Giovanni Falcone, magistrato noto per la lotta alla mafia. La cerimonia si è svolta nella stessa giornata in cui in tutta Italia si celebrava la conclusione delle attività scolastiche. La scuola ha scelto di dedicare l’edificio al giudice, simbolo della lotta antimafia. Nessun evento o intervento pubblico è stato segnalato oltre alla cerimonia di intitolazione.