A Cassina de’ Pecchi è stata avviata Radio Studio Milano, una nuova emittente radiofonica che ha iniziato a trasmettere sulla zona. Sono state attivate nuove frequenze che si diffondono nell’aria della zona, portando un nuovo mezzo di comunicazione locale. La radio si rivolge alla comunità del territorio, offrendo contenuti in diretta. La sua presenza si aggiunge alle altre emittenti già attive nella regione.

Nuove frequenze si diffondono nell’aria della zona di Cassina de’ Pecchi, dove Radio Studio Milano ha già iniziato la sua attività radiofonica. La nuova emittente, situata in via Papa Giovanni XXIII a brevissima distanza dalla stazione della metropolitana, ha avviato le trasmissioni nei giorni scorsi e prepara l’evento celebrativo che si terrà venerdì prossimo con visite guidate, brindisi e momenti di diretta per i primi ospiti. Il progetto nasce dalla visione di Flavio Mazzolatti, figura nota nel territorio in qualità di consigliere comunale e presidente del Club degli Amici del made in Italy. L’idea non è solo quella di offrire intrattenimento, ma di creare un ponte comunicativo tra la comunità e il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassina de’ Pecchi: nasce Radio Studio Milano, voce del territorio

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