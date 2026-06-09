Ligabue disponibili i biglietti per la data zero di Certe notti 2026
foto di Sara Sabatino CORREGGIO – Sono disponibili i biglietti per la data zero di Certe notti 2026 di Ligabue in programma il prossimo 12 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo (Ve). Ecco qui di seguito il calendario completo del tour: 12 settembre – JESOLO – Palazzo del Turismo (DATA ZERO) 22 settembre – VERONA – Arena di Verona 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena 27 settembre – BERGAMO – Choruslifearena 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena 14. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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