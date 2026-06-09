Un gruppo di militanti ha offerto cinque milioni di euro per l’acquisto di un edificio storico nel centro della città. I proprietari hanno rifiutato l’offerta, mantenendo il possesso dell’immobile. La sede, occupata da quasi un anno, è stata sgomberata di recente dopo un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda continua a suscitare attenzione tra chi sostiene i diritti di chi occupa gli spazi pubblici.

Milano - Non si arrendono. Sono stati sgomberati da quasi un anno dallo loro storica sede di via Watteau, ma l’obiettivo dei militanti del centro sociale Leoncavallo resta quello di rientrare nello spazio che occuparono nel settembre del 1994, un’ex cartiera di proprietà della società L’Orologio del gruppo Cabassi. I leoncavallini, però, non pensano di rioccupare abusivamente via Watteau – almeno per ora, nulla è escluso – ma puntano su un metodo diverso e legale: acquistare l’immobile. Ieri mattina, davanti alla loro ex sede, hanno spiegato di aver offerto cinque milio ni di euro ai Cabassi per acquisire il capannone e tornare “a casa”, ma i proprietari non hanno neanche preso in considerazione l’offerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leoncavallo in vendita: i militanti offrono 5 milioni ma i proprietari dicono no

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