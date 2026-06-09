le nuove regole valide ai mondiali per capire meglio ogni fase di gioco

Durante i Mondiali di calcio 2026, sono state introdotte nuove regole per facilitare la comprensione delle diverse fasi di gioco. Le squadre partecipanti sono già state annunciate, così come i campioni che scenderanno in campo. Il calendario della competizione è stato ufficialmente stabilito, rendendo note tutte le date e le partite previste.

Le squadre che parteciperanno ai Mondiale di calcio 2026 si conoscono, i campioni che vedremo in campo anche, il calendario è definito. Ma le nuove regole le sapete? Perché l'inizio del Mondiale segnerà anche il debutto di alcune norme appena varate dalla FIFA e pensate per contrastare perdite di tempo e.furbetti. E noi vi spieghiamo quali sono per non farvi trovare impreparati. La regola degli 8 secondi. Già lo scorso anno è stata introdotta la regola degli 8 secondi per il portiere, che entro quel limite di tempo deve liberarsi del pallone quando ne è in pieno possesso: l'arbitro con la mano indica il conto alla rovescia negli ultimi cinque secondi, se il portiere non lo rispetta viene assegnato un calcio d'angolo alla squadra che attacca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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