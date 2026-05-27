il lavoro non è un gioco ma per capire la genz bisogna cambiare le regole | il successo di ali speed hack a milano

A Milano, è stato presentato un nuovo approccio che mira a cambiare le regole tradizionali del mondo del lavoro, con l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze della Generazione Z. Durante un evento, si è discusso di un metodo che permette di rivedere i ruoli tra aziende e candidati in soli dieci minuti, offrendo una prospettiva diversa sul rapporto tra lavoratori e datori di lavoro. La discussione si è concentrata su come adattare le pratiche alle nuove generazioni.

MILANO, 26 Maggio 2026 – Cambiare prospettiva sul mondo del lavoro in soli 10 minuti, ribaltando i ruoli tradizionali tra aziende e candidati. È questa la sfida vinta da Ali Lavoro con “Ali Speed Hack”, il workshop laboratoriale e immersivo che ha registrato il tutto esaurito in occasione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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How Your Perspective Literally Changes Your Biology | Simon Sinek

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