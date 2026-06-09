Livigno si ferma in segno di lutto per la morte di due giovani, Camilla e Dana. La comunità locale ha organizzato momenti di raccoglimento e si è fermata per rendere omaggio alle ragazze. La notizia ha suscitato un forte dolore tra i residenti, portando a un momento di silenzio collettivo. La palestra di Santa Maria, con le sue grandi vetrate, mostrava il verde dell’estate che sta per arrivare, mentre la comunità si univa nel cordoglio.

Dalle grandi vetrate della palestra di Santa Maria entrava il verde dell’estate in arrivo anche a Livigno. All’interno il chiaro del legno delle due bare, poste fianco a fianco, e quello delle vesti dei sacerdoti che, insieme al prevosto don Gianluca Dei Cas, hanno celebrato i funerali di Camilla e Dana Galli. Paramenti bianchi per i riti funebri dei bambini e dei giovanissimi e questo erano le due sorelle di 23 e 14 anni morte nell’ incidente frontale di giovedì a Iseo. E poi il viola e l’azzurro delle felpe dei coscritti del 2003, che hanno scortato e vegliato la loro Camilla da quando ha fatto ritorno in paese, sabato, e il giallo-blu delle divise dello Sporting Club, una delle quali posta sulla bara di Dana, tra le promesse più luminose dello sci di fondo dove già brilla il fratello Teo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Camilla e Dana. Tutta Livigno si ferma: "Dolore della comunità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Livigno: la commossa accoglienza della comunità per Camilla e DanaLe salme di Camilla e Dana Galli sono arrivate a Livigno, accolte da un gruppo di persone che si sono radunate lungo il percorso.

Camilla e Dana, lo sci e i tanti sogni di due sorelle. A Livigno è l’ora del dolore veroDue sorelle sono rimaste coinvolte in un incidente mentre scendevano in sci di fondo a Livigno.

Temi più discussi: L’addio a Camilla e Dana. Tutta Livigno si ferma: Dolore della comunità; Tragico incidente a Iseo, addio a Dana e Camilla Galli; Terribile tragedia, morte due sorelle di 23 e 14 anni in uno schianto frontale: addio a Camilla e Dana Galli; Lutto cittadino a Livigno: lunedì 8 giugno l'addio a Camilla e Dana.

L’addio a Camilla e Dana. Tutta Livigno si ferma: Dolore della comunitàLa palestra di Santa Maria gremita di amici, compagni di scuola e di sport. Commoventi i messaggi dedicati alle due sorelle morte in un incidente. ilgiorno.it

Domagnano vs Cailungo - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Funerale in palestra per Camilla e Dana, le sorelle morte del frontale a Iseo: Sempre insieme anche nell’ultimo viaggioLivigno, la famiglia Galli è passata dalla gioia alla disperazione in poche ore: dalla convocazione in azzurro del figlio alla perdita delle due ragazze ... msn.com