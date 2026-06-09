La promozione dell’Ascoli Un segnale al Pontedera

L’Ascoli ha vinto la finale dei playoff battendo 3-0 il Brescia, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata. Con questa vittoria, la squadra si è assicurata la promozione in Serie B, diventando la quarta e ultima formazione a salire di categoria. La partita si è svolta domenica, con i bianconeri che hanno conquistato il passaggio di livello nel match di ritorno.

Con la vittoria dei play off, l’ Ascoli è la quarta e ultima squadra promossa in Serie B. I bianconeri domenica hanno battuto 3-0 il Brescia nella finale di ritorno dopo l’1-1 dell’andata e così sono tornati in cadetteria. Questa promozione porta ad una considerazione statistica rilevante perché per il terzo anno di fila a salire dalla Serie C come quarta squadra – l’unica a non aver vinto il campionato – è una del girone B. Ciò vuol dire che il raggruppamento del Pontedera anche quest’anno è stato il più tosto. I granata sono finiti nel gruppo centrale da 5 anni a questa parte, dalla stagione 2021-22. Se il primo anno ad essere promossa fu una squadra del girone C, il Palermo (sconfitto il Padova in finale), e il secondo una del girone A, il Lecco (sconfitto in finale il Foggia), in questi ultimi tre anni, come detto, è salita sempre una squadra del gruppo B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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