La paura non frena i consumi | Ma serve più crescita

di Francesca Lequaglie ROMA "L’economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative", lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando l’analisi economica dell’Ufficio Studi della Confederazione diffusa ieri in vista dell’assemblea generale del 10 giugno a Roma, alla quale è prevista la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l’indagine, malgrado il blocco dello stretto di Hormuz e le difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime essenziali come il gas, lo scenario nazionale rimane complessivamente "favorevole alla crescita" e distante dallo spettro della recessione che sembra minacciare l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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