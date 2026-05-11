Hantavirus Sala frena la paura | Serve attenzione ma senza drammatizzare

In Italia, al momento, non si registra nessuna emergenza legata all’hantavirus, né a Milano né nel resto del paese. Le autorità sanitarie tengono sotto controllo la situazione e invitano alla prudenza senza creare allarmismi. La presenza di casi viene monitorata attentamente, ma attualmente non sono state adottate misure straordinarie. La comunicazione ufficiale ribadisce l’importanza di mantenere comportamenti corretti senza alimentare timori infondati.

Al momento non c’è nessuna emergenza hantavirus. Nè a Milano né in Italia. La situazione comunque rimane sotto osservazione. Secondo il sindaco di Milano, Belle Sala, serve “attenzione senza drammatizzazione”.Cosa ha detto SalaIl primo cittadino di Milano, rispondendo a una domanda dei.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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