la coppa toscana under 15 al centro minibasket valbisenzio

Notizia in breve

La squadra del Centro Minibasket Valbisenzio ha vinto la Coppa Toscana Under 15. La finale si è svolta nel centro minibasket e ha visto i giovani atleti conquistare il trofeo. La competizione ha coinvolto diverse squadre della regione, con il Centro Minibasket Valbisenzio che si è imposto sugli avversari. La vittoria è stata decisa durante l’incontro conclusivo, che ha visto i ragazzi dimostrare determinazione e abilità sul campo.