La Coppa Toscana Under 15 al Centro Minibasket Valbisenzio
La squadra del Centro Minibasket Valbisenzio ha vinto la Coppa Toscana Under 15. La finale si è svolta nel centro minibasket e ha visto i giovani atleti conquistare il trofeo. La competizione ha coinvolto diverse squadre della regione, con il Centro Minibasket Valbisenzio che si è imposto sugli avversari. La vittoria è stata decisa durante l’incontro conclusivo, che ha visto i ragazzi dimostrare determinazione e abilità sul campo.
La Coppa Toscana Under 15 finisce nelle mani dei ragazzi del Centro Minibasket Valbisenzio. Nell’atto conclusivo della manifestazione, andato in scena domenica sul parquet del Palazzetto dello Sport "Lauro Giovani" di San Vincenzo, la formazione allenata da Oscar Picchianti ha avuto la meglio per 64-55 dei Prato Dragons. Nella sfida valevole per la semifinale, guadagnata grazie al primo posto nella classifica della terza fase Coppa, la squadra di Vaiano aveva invece superato Poggibonsi per 60-52. Una grande soddisfazione per la società del presidente Alberto Bonaiuti. "Questo trionfo racconta la storia di un gruppo che negli anni ha attraversato periodi critici, che più di una volta si è... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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