Il mercato della Juventus si concentra su Kessié e Martinez come principali obiettivi. Si discute se Kessié possa rifiutare l'offerta da 12 milioni di euro dell'Al Ahli. Al momento, non sono state annunciate ufficialmente le squadre italiane interessate a riportare il centrocampista nel campionato italiano. La trattativa per il trasferimento del giocatore africano rimane in fase di sviluppo, senza conferme ufficiali sulle squadre coinvolte.

? Domande chiave? In Breve Juventus, il mercato si accende tra l’ipotesi Kessié e la corsa per Martinez. La dirigenza della Juventus lavora intensamente per ricostruire la rosa dopo un campionato che ha i bianconeri finire in zona Europa League. Dopo aver sfiorato la Champions League fino all’ultima giornata, il club cerca ora soluzioni concrete per la prossima stagione estiva. Il reparto centrale della squadra potrebbe ricevere un rinforzo di grande spessore con il possibile ritorno di Franck Kessié. Il calciatore ha un contratto con l’Al Ahli che scadrà a giugno e la sua situazione apre scenari interessanti per il campionato italiano. Attualmente, l’Al Ahli ha già presentato una proposta di rinnovo che prevede un impegno di 2 anni con un ingaggio di 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, mercato folle: Kessié e Martinez sono gli obiettivi chiave

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