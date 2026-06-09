Israele-Libano, ordine evacuazione per Tiro

Notizia in breve

Le forze israeliane hanno condotto raid nel sud del Libano, colpendo Tiro. Poco dopo l’ordine di evacuazione, sono stati segnalati vittime tra i civili nella città. L’attacco ha avuto luogo mentre le autorità avevano richiesto ai residenti di lasciare l’area. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui danni materiali. La situazione nel confine rimane tesa con operazioni militari in corso.