Israele-Libano ordine evacuazione per Tiro

Da tv2000.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze israeliane hanno condotto raid nel sud del Libano, colpendo Tiro. Poco dopo l’ordine di evacuazione, sono stati segnalati vittime tra i civili nella città. L’attacco ha avuto luogo mentre le autorità avevano richiesto ai residenti di lasciare l’area. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui danni materiali. La situazione nel confine rimane tesa con operazioni militari in corso.

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Continuano i raid verso il sud del Libano. Vittime anche fra i civili a Tiro nell’attacco scattato poco dopo che era stato dato l’ordine di evacuare la città. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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