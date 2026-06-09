Israele-Libano ordine evacuazione per Tiro
Le forze israeliane hanno condotto raid nel sud del Libano, colpendo Tiro. Poco dopo l’ordine di evacuazione, sono stati segnalati vittime tra i civili nella città. L’attacco ha avuto luogo mentre le autorità avevano richiesto ai residenti di lasciare l’area. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui danni materiali. La situazione nel confine rimane tesa con operazioni militari in corso.
Continuano i raid verso il sud del Libano. Vittime anche fra i civili a Tiro nell’attacco scattato poco dopo che era stato dato l’ordine di evacuare la città. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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