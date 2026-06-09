Isola d' Elba | Smantellata la banda dei furti in villa i ladri traditi da una traccia di sangue sulla cassaforte
Una banda di ladri che aveva preso di mira ville sull'isola d'Elba è stata smantellata dopo che una traccia di sangue è stata trovata vicino a una cassaforte segata. La presenza del sangue ha portato gli investigatori a identificare e fermare i componenti del gruppo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli attrezzi usati e recuperato parte della refurtiva. Nessuna informazione sui dettagli dell’assalto o sull’entità dei danni subiti.
A tradire la banda delle ville è stata una traccia di sangue lasciata vicino a una cassaforte tagliata. Un indizio che ha portato, dopo una serie approfondita di indagini, a denunciare in stato di libertà per furto aggravato in abitazione nel territorio di Portoferraio i quattro componenti della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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