Isola d' Elba | Smantellata la banda dei furti in villa i ladri traditi da una traccia di sangue sulla cassaforte

Notizia in breve

Una banda di ladri che aveva preso di mira ville sull'isola d'Elba è stata smantellata dopo che una traccia di sangue è stata trovata vicino a una cassaforte segata. La presenza del sangue ha portato gli investigatori a identificare e fermare i componenti del gruppo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli attrezzi usati e recuperato parte della refurtiva. Nessuna informazione sui dettagli dell’assalto o sull’entità dei danni subiti.