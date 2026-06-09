Iran elicottero Usa precipita vicino Hormuz | salvo l’equipaggio Trump | Stretto aprirà dopo l’accordo tra 2 o 3 giorni

Un elicottero statunitense è precipitato nelle acque vicino allo Stretto di Hormuz. L’equipaggio è stato salvo. Il presidente ha dichiarato che lo stretto riaprirà dopo un accordo tra due o tre giorni.

Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. Lo scrive il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine. Un elicottero d’attacco Apache dell’esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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US Apache Helicopter Crashes Near Strait Of Hormuz, Trump Says Crew Members Are Safe |

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