Io nata in un lager in Albania Così ho dato un futuro ai miei figli
Una donna ha raccontato di essere nata in un campo di concentramento in Albania, affermando di aver dato un futuro ai suoi figli. Tra loro c’è un uomo di 33 anni, nato a Cento, che per lei rappresenta una figura importante. La testimonianza è stata resa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul contesto.
di Mario Bovenzi Suo figlio, sicuramente per lei, è un po’ una star. Luis Marc Kerci, 33 anni, è nato a Cento. E’ al timone della pizzeria ’Faraone’ a Poggio Renatico, lavorano per lui tanti ragazzi. Ha anche un’altra pizzeria, il sogno di allargare questo mondo di pomodoro e mozzarella. E proprio per questo spirito imprenditoriale, per la sua voglia di fare è stato premiato – la cerimonia nei giorni scorsi nella camera di commercio – dall’Accademia dei maestri artigiani e d’impresa. La targa, la pergamena. Sì suo figlio è per lei il numero uno. Ma se l’altro giorno era lì, se quel ragazzo è riuscito nell’impresa, è certo grazie a lei. Kalaja Lumturi ("Kalaja vuol dire felicità", precisa)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Io, nata in un lager in Albania. Così ho dato un futuro ai miei figli; Albania italianofona (8.06.2026).