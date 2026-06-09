di Mario Bovenzi Suo figlio, sicuramente per lei, è un po’ una star. Luis Marc Kerci, 33 anni, è nato a Cento. E’ al timone della pizzeria ’Faraone’ a Poggio Renatico, lavorano per lui tanti ragazzi. Ha anche un’altra pizzeria, il sogno di allargare questo mondo di pomodoro e mozzarella. E proprio per questo spirito imprenditoriale, per la sua voglia di fare è stato premiato – la cerimonia nei giorni scorsi nella camera di commercio – dall’Accademia dei maestri artigiani e d’impresa. La targa, la pergamena. Sì suo figlio è per lei il numero uno. Ma se l’altro giorno era lì, se quel ragazzo è riuscito nell’impresa, è certo grazie a lei. Kalaja Lumturi ("Kalaja vuol dire felicità", precisa)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, nata in un lager in Albania. Così ho dato un futuro ai miei figli"

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