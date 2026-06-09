Incendio spaventoso in Italia fiamme altissime | vigili sul posto il video da brividi

Un grande incendio ha interessato un’area industriale nel quartiere Poggioreale di Napoli nella notte. Le fiamme si sono alzate alte e visibili a distanza, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare il rogo. Sul luogo sono stati inviati diversi mezzi di spegnimento e squadre di soccorso. Nessuna informazione è stata diffusa sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. Un video mostra le fiamme che lambiscono l’area e il fumo che si disperde nell’aria.

Momenti di paura nella notte a Napoli, dove un vasto incendio è divampato in un’area industriale del quartiere Poggioreale. Le fiamme hanno interessato un capannone destinato alla conservazione di prodotti ortofrutticoli, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. L’allarme è scattato intorno alle 3:45 in via Cupa Vicinale dell’Olivo, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto un capannone situato all’interno di un’area estesa tra i 2mila e i 3mila metri quadrati. A prendere fuoco sarebbero stati in particolare tre grandi frigoriferi industriali utilizzati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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