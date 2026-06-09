Da giovedì a sabato, nella parrocchia dedicata a Sant’Antonio, si sono svolte le celebrazioni per la festa di Sant’Antonio da Padova. La funzione è stata guidata da un sacerdote, mentre la comunità di fedeli ha partecipato alle varie attività religiose. La parrocchia, che ha come patrono il santo, ha organizzato diverse iniziative per onorare la ricorrenza.

Da giovedì fino a sabato la parrocchia di Sant’Antonio, guidato da padre Elzeario Nowak (nella foto) è in festa: la comunità di fedeli celebra Sant’Antonio da Padova che fu patrono della prima comunità viareggina. Lo stemma iniziale della città fu adottato a giugno 1752 e in esso campeggiava l’immagine del santo che ha ancora oggi ha più seguaci nel mondo. Le celebrazioni parrocchiali si aprono giovedì alle 18 con la Messa in occasione della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù con rinnovo delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, l’istituto di suore fondato a Viareggio da Clelia Merloni e la consacrazione delle famiglie. Venerdì alle 18 si celebrerà la Messa prefestiva secondo le intezioni di padre Daniele Waszek, viceparroco, che compie gli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In parrocchia. Le celebrazioni di Sant’Antonio

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Gubbio, la festa di SantAntonio

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