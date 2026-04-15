Il 16 aprile 2026, su Rai 1 alle 16.00, andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore. In questa puntata, Johnny si trova coinvolto in una conversazione che lo lascia sorpreso, mentre Rosa riceve una critica severa. Contestualmente, Mimmo inizia a sospettare qualcosa, anche se i dettagli sulla natura di queste situazioni non vengono ancora rivelati.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore: nella puntata del 16 aprile (alle 16.00 su Rai 1) Johnny resta scottato da una conversazione inaspettata mentre Rosa deve fare i conti con una dura stroncatura. E tra Agata e Mimmo continuano i segreti. Le anticipazioni della soap daily. Le trame de Il Paradiso delle Signore continuano a intrecciarsi tra sentimenti delicati e piccoli grandi scossoni quotidiani. Nella puntata in onda il 16 aprile su Rai 1, alle ore 16.00 circa, l'atmosfera si fa più fragile del solito: tra parole ascoltate per caso, sogni messi in discussione e gesti che non passano inosservati, i protagonisti si ritrovano a fare i conti con emozioni difficili da gestire.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 aprile 2026: Mimmo inizia a sospettare qualcosa

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