Oggi e domani si svolge una proiezione speciale nelle aule dell’istituto Piccolomini a Siena. L’evento, intitolato ‘Il Palio della speranza’, coinvolge studenti e docenti e si svolge nella città dove il Palio è simbolo di identità e passione collettiva. L'iniziativa mira a promuovere un messaggio di pace attraverso la tradizione secolare.

Proiezione speciale oggi e domani a Siena, nelle aule dell’ istituto Piccolomini: nella città dove il Palio rappresenta da secoli identità, appartenenza e passione collettiva, nasce il ’Palio della speranza’. Questo è il titolo del cortometraggio realizzato dagli studenti dell’istituto superiore Piccolomini nell’ambito del progetto nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Guidati dalla referente scientifica Paola Dei e sostenuti dal dirigente scolastico Federico Frati, gli studenti dei diversi indirizzi dell’istituto – classico, artistico, musicale e scienze umane – hanno partecipato a un percorso che li ha trasformati in autori, attori, sceneggiatori, musicisti e collaboratori della produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Palio della speranza’. Studenti e docenti del Piccolomini alla ricerca della pace

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