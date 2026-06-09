Il gesto del Papa a Madrid | l’ascesa del Six Seven tra i giovani

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Punti chiave? In Breve Il gesto di Papa Leone XIV a Madrid scatena la mania del Six Seven tra i giovani. Durante la recente visita in Spagna, Papa Leone XIV ha compiuto il gesto del Six Seven, un movimento che sta dominando i contenuti digitali e coinvolgendo la generazione Alpha. Questo episodio ha riportato al centro dell’attenzione un fenomeno linguistico e sociale che sta trasformando il modo di comunicare dei ragazzi nati dopo il 2010. Il termine, che appare nei video di TikTok e Instagram Reels, non trasmette un messaggio semantico preciso, ma funge da potente strumento di coesione sociale per i più giovani. Il termine Six Seven, che può essere scritto anche come 6-7 o semplicemente 67, si è diffuso rapidamente attraverso i social network e i contenuti legati allo sport online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Il gesto del Papa a Madrid: l’ascesa del Six Seven tra i giovani
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