Madrid Papa Leone XIV stupisce la folla con il gesto del 6-7
Il Papa ha sorpreso la folla a Madrid il 6 e 7 con un gesto inaspettato. Tra le domande più frequenti ci sono come abbia conosciuto il termine “tormentone” della Generazione Alpha e quali tappe religiose e sociali seguiranno nel resto del suo tour in Spagna. Le date e le location delle prossime tappe non sono state ancora ufficializzate.
Come ha fatto il Papa a conoscere il tormentone della Generazione Alpha?. Quali tappe religiose e sociali comporranno il resto del tour spagnolo?. Perché questo gesto virale è diventato un codice per i giovani?. Cosa accadrà durante l'incontro con i migranti nelle Isole Canarie?.? In Breve Visita in Spagna fino al 12 giugno tra Barcellona e Isole Canarie. Inaugurazione nuova torre della basilica della Sagrada Familia a Barcellona. Incontro programmato con i migranti giunti dall'Oceano Atlantico. Passaggio previsto presso il monastero di Montserrat durante il tour. Papa Leone XIV sorprende Madrid con il gesto del sei-sette durante la visita in Spagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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