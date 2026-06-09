Il portiere francese potrebbe lasciare il Milan in estate, dopo aver saltato due stagioni consecutive di Champions League a causa di infortuni. Se dovesse partire, in squadra ci sarebbero due candidati per sostituirlo. La decisione definitiva sul suo futuro non è ancora stata presa.

Il destino di Mike Maignan è ancora tutto da scrivere con il portiere francese che potrebbe salutare il Milan in estate non potendo giocare, per la seconda stagione consecutiva, la Champions League con i rossoneri. Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la permanenza del portiere classe 1995 in rossonero è ancora tutta da decidere nonostante il rinnovo di contratto arrivato nei mesi scorsi fino al giugno del 2030. Se si dovesse arrivare alla separazione tra le parti il Milan dovrebbe trovare un sostituto all’altezza con due portieri della Serie A che sono nel mirino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Il futuro di Maignan è in bilico, due nomi in casa Milan per l’eventuale sostituzione

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