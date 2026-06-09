Ieri in Campania | frode sui fondi del Pnrr perquisizioni e sequestri

Da anteprima24.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri in Campania si sono svolte operazioni di perquisizione e sequestri legate a una frode sui fondi del Pnrr. In particolare, le indagini riguardano un presunto traffico illecito di risorse pubbliche. Inoltre, si è verificato un incidente stradale nel tardo pomeriggio sull’autostrada A16, tra i caselli di Baiano e Avellino.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 8   giugno 2026. Avellino – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra i caselli di Baiano e Avellino. Un motociclista di 30 anni, residente in un comune dell’hinterland avellinese, ha improvvisamente perso il controllo delle due ruote, finendo per cadere violentemente sull’asfalto. (LEGGI QUI) Benevento – È stato ritrovato  senza vita  un  75enne  all’ interno della propria abitazione a  Paduli.  Il fatto è avvenuto questa mattina a  Paduli  in  via Ariella.  L’uomo viveva da solo e probabilmente era deceduto da alcuni giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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