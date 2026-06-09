Ieri in Campania si sono svolte operazioni di perquisizione e sequestri legate a una frode sui fondi del Pnrr. In particolare, le indagini riguardano un presunto traffico illecito di risorse pubbliche. Inoltre, si è verificato un incidente stradale nel tardo pomeriggio sull’autostrada A16, tra i caselli di Baiano e Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 8 giugno 2026. Avellino – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra i caselli di Baiano e Avellino. Un motociclista di 30 anni, residente in un comune dell’hinterland avellinese, ha improvvisamente perso il controllo delle due ruote, finendo per cadere violentemente sull’asfalto. (LEGGI QUI) Benevento – È stato ritrovato senza vita un 75enne all’ interno della propria abitazione a Paduli. Il fatto è avvenuto questa mattina a Paduli in via Ariella. L’uomo viveva da solo e probabilmente era deceduto da alcuni giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: frode sui fondi del Pnrr, perquisizioni e sequestri

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