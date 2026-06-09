Ho smantellato l’anomalia di TeleKabul | è bufera sull’Ad Rai Rossi Che si vanta di aver fatto emigrare talent e pubblico verso La7

Da lanotiziagiornale.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato di Rai ha dichiarato di aver risolto un problema su TeleKabul, attribuendolo al trasferimento di talent e pubblico verso La7. La situazione riguarda un canale che precedentemente registrava alti ascolti, ma ora ha perso parte della sua audience e dei volti noti, che si sono spostati sull’altro network. La polemica si concentra sulla gestione e sui cambiamenti avvenuti nel palinsesto e nella fidelizzazione degli spettatori.

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C’era una volta un canale che faceva il pieno di ascolti; prima che volti, talent e, soprattutto, un patrimonio infinito di spettatoti fedelissimi, iniziassero a migrare verso La7. TeleMeloni ha risolto così “l’anomalia TeleKabul”, liberandola dai Comunisti. È il vanto dell’ad Rai, Roberto Rossi, che sabato a Venezia alla festa de Il Foglio ha rivendicato di aver svolto il compito assegnatogli da Giorgia Meloni. E che la pentastellata Dolores Bevilacqua definisce in modo lapidario: “Hanno distrutto” Rai Tre, accusa. “Oggi La7 è una rete che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni con un forte e molto abile posizionamento, con un forte taglio culturale, diciamo così. Un tempo questo ruolo lo copriva Rai3, adesso Rai3 è diventata un’altra cosa e quindi quel pubblico che ha una forte caratterizzazione, potremmo dire ideologico-culturale, si è trasferito su La7”, ha detto Rossi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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