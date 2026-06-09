hera campanella a piazza affari vola il primo european green bond

Hera ha aperto la giornata a Piazza Affari con il debutto del suo primo European Green Bond. L’emissione ha generato un forte interesse tra gli investitori, portando a una domanda superiore all’offerta. La società ha annunciato che i fondi raccolti saranno destinati a progetti sostenibili e a iniziative di tutela ambientale. La quotazione segna un passo importante nel settore finanziario verso strumenti di investimento più orientati alla sostenibilità.

Suona la campanella a Piazza Affari per il primo European Green Bond del gruppo Hera. L’emissione obbligazionaria, avvenuta il 26 maggio (500 milioni di euro rimborsabili in sei anni con una cedola dello 3,50% e un rendimento pari a 3,574%), ha registrato un significativo interesse da parte degli investitori internazionali, ricevendo ordini per circa 3,6 miliardi di euro, quasi 7 volte l’ammontare offerto. L’operazione ha visto la partecipazione di investitori internazionali (in particolare da Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona percentuale green e sustainable. Con questo green bond la multiservizi raccoglieràù risorse per finanziare progetti strategici nel campo della transizione green e allineati alla Tassonomia europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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