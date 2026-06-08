Giustizia nei borghi | parte il piano per 30 nuovi uffici territoriali

Notizia in breve

È stato avviato un piano per istituire trenta nuovi uffici giudiziari nei borghi italiani. I nuovi presidi saranno distribuiti in diverse località, ma le posizioni esatte non sono state ancora comunicate. La gestione operativa dell'apertura e dell'organizzazione degli uffici sarà affidata a un ente centrale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui criteri di selezione delle località coinvolte.