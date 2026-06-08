Giustizia nei borghi | parte il piano per 30 nuovi uffici territoriali
È stato avviato un piano per istituire trenta nuovi uffici giudiziari nei borghi italiani. I nuovi presidi saranno distribuiti in diverse località, ma le posizioni esatte non sono state ancora comunicate. La gestione operativa dell'apertura e dell'organizzazione degli uffici sarà affidata a un ente centrale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui criteri di selezione delle località coinvolte.
Dove si troveranno esattamente i nuovi presidi legali?. Chi coordinerà operativamente l'attivazione di questi trenta uffici?. Come cambierà l'accesso ai servizi per chi vive nei borghi?. Quali sono le fasi operative previste dopo il tavolo tecnico?.? In Breve Tavolo tecnico domani alle ore 11 presso l'assessorato regionale della Famiglia.. Partecipano Roberta Bardi, Giovanni Anastasi, Maria Letizia Di Liberti e Claudia Migliore.. Il piano prevede la creazione di 30 nuovi presidi territoriali nei comuni.. Collaborazione tra Regione, Ministero della Giustizia, Formez e uffici comunali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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