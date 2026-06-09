Gerace Emanuele Filiberto onora i 5 martiri dell’Unità d’Italia
Un evento commemorativo si è svolto a Gerace per ricordare i cinque giovani patrioti uccisi nella piana locale durante l’Unità d’Italia. Il principe ha partecipato alla cerimonia, rendendo omaggio ai martiri. Successivamente, ha annunciato che i fondi raccolti durante la giornata saranno destinati a iniziative di beneficenza. La commemorazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, con discorsi e momenti di riflessione.
? Punti chiave? In Breve Emanuele Filiberto di Savoia a Gerace per onorare il sacrificio dei cinque martiri. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha visitato Gerace per rendere omaggio ai cinque giovani patrioti che nel 1847 diedero la vita per l’ideale di un’Italia unita. L’incontro con la memoria storica del borgo si è concentrato sul sacrificio di Michele Bello, Gaetano Ruffo, Rocco Verduci, Domenico Salvadori e Pietro Mazzone. Questi cinque uomini furono giustiziati per fucilazione sulla piana di Gerace il 2 ottobre 1847, dopo un’insurrezione durata dal 3 al 7 settembre. Il passaggio del principe ha riportato al centro l’attenzione sul monumento inaugurato il 7 giugno 1931. L’opera contiene un pannello in bronzo realizzato da Francesco Jerace, che illustra la fierezza dei giovani nel momento del loro estremo sacrificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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