Gerace Emanuele Filiberto onora i 5 martiri dell’Unità d’Italia

Notizia in breve

Un evento commemorativo si è svolto a Gerace per ricordare i cinque giovani patrioti uccisi nella piana locale durante l’Unità d’Italia. Il principe ha partecipato alla cerimonia, rendendo omaggio ai martiri. Successivamente, ha annunciato che i fondi raccolti durante la giornata saranno destinati a iniziative di beneficenza. La commemorazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, con discorsi e momenti di riflessione.