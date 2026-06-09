Ai ballottaggi delle ultime amministrative, 10 dei 18 capoluoghi sono stati vinti dai progressisti, mentre il centrodestra ha conquistato tre città. In totale, il centrodestra ha ottenuto vittorie in Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra ha trionfato ad Agrigento, Chieti e Trani. Il risultato finale è un pareggio complessivo tra le due coalizioni nei capoluoghi coinvolti.

Ai ballottaggi la destra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Ai ballottaggi di queste ultime amministrative il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata, secondo le elaborazioni di Youtrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Dunque la considerazione di Giorgia Meloni (“I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra”) non ha poi così tanto fondamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Finisce in pareggio la sfida dei ballottaggi ma su 18 capoluoghi 10 vanno ai progressisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amministrative, la nuova mappa dei 18 capoluoghi: chi vince e chi perde in attesa dei ballottaggiSette sindaci al centrosinistra hanno ottenuto la vittoria al primo turno in diversi capoluoghi, tra cui Mantova, Prato, Pistoia, Salerno, Andria,...

Ballottaggi: la sfida per i 6 capoluoghi tra coalizioni e scontriA Agrigento, il voto finale si deciderà dopo il rifiuto della Lega di sostenere uno dei candidati.

Temi più discussi: Ballottaggi, nei Comuni capoluogo finisce in pareggio: centrodestra-centrosinistra 3-3. Meloni canta vittoria; Serie A Silver Baseball, la sfida al vertice nel Girone A termina in pareggio, nel Girone B Ronchi dei Legionari avvicina la vetta; Finisce tutto sul più bello! Il gol del pareggio nel secondo tempo infrange il grande sogno; Trasaghis avanti 2-0 fino all’80’, ma con il Comeglians finisce in pareggio.

La regola del gol in trasferta dovrebbe tornare reddit

Un pareggio ininfluente in un clima surreale, dopo una gara iniziata con un'ora di ritardo a causa degli scontri tra tifosi prima del fischio di inizio. Doppietta di #Vlahovic ma bianconeri ripresi da #Casadei e #Adams. Finisce così la stagione della #Juve. x.com

Ballottaggi, nei Comuni capoluogo finisce in pareggio: centrodestra-centrosinistra 3-3. Meloni canta vittoriaAl centrosinistravanno in totale 10 Sindaci su 16. Malissimo l’affluenza: si ferma al 52%, ben otto punti in meno rispetto al primo turno. In Sicilia alle urne soltanto il 46 per cento degli aventi di ... rtl.it

Cosa succede se Atalanta-Lazio finisce in pareggio al 90': tempi supplementari o rigori? Il regolamento della Coppa ItaliaAtalanta e Lazio si affrontano alla New Balance Arena di Bergamo nel ritorno della seconda semifinale della Coppa Italia 2025/26. In palio, per la Dea di Raffaele Palladino e i biancocelesti di ... calciomercato.com