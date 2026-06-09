Festa dell’Unità con vista elezioni | Il campo largo non è un obbligo
Durante la Festa dell’Unità, gli organizzatori hanno annunciato che il campo largo non è un obbligo, mentre sui social si cercano nuovi volontari. L’obiettivo è rendere l’evento più giovane e attrattivo, con un focus su una presenza più dinamica e coinvolgente. Non sono stati comunicati cambiamenti sostanziali nel programma, ma si evidenzia una strategia di rinnovamento in vista delle prossime elezioni.
di Pier Francesco Nesti La ricerca di nuovi volontari tramite i social e il desiderio di dare un ‘volto’ più giovanile all’appuntamento. Senza dimenticare che alla base di tutto c’è la politica e che sul futuro amministrativo di Campi (si vota nel 2028) ancora non c’è niente di certo. Sono questi gli elementi principali che caratterizzano la festa dell’Unità organizzata dal Pd campigiano al circolo Il Racchio, in via Palagetta, dal 12 al 21 giugno con un’appendice di tre giorni a metà settembre al circolo Dino Manetti. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il segretario del Pd, Alessandro Carmignani, impegnato a 360 gradi nella promozione della festa, ma anche nella ricerca di quegli equilibri necessari per capire se il campo largo sia possibile o meno anche a Campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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