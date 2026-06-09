Festa dell’Unità con vista elezioni | Il campo largo non è un obbligo

Notizia in breve

Durante la Festa dell’Unità, gli organizzatori hanno annunciato che il campo largo non è un obbligo, mentre sui social si cercano nuovi volontari. L’obiettivo è rendere l’evento più giovane e attrattivo, con un focus su una presenza più dinamica e coinvolgente. Non sono stati comunicati cambiamenti sostanziali nel programma, ma si evidenzia una strategia di rinnovamento in vista delle prossime elezioni.