Estrazioni Lotto 5 Giugno 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si è svolta oggi, 5 giugno 2026. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili online. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora fornito. La pubblicazione dei risultati avviene immediatamente dopo l’estrazione, mantenendo aggiornati i partecipanti. Le estrazioni si sono svolte come previsto, senza variazioni rispetto al consueto calendario.

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LOTTO: ESTRAZIONE DELLA BEFANA. I Numeri Vincenti da giocare STASERA (e la Lotteria Italia)

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