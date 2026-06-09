Esame di terza media alla prova oltre 8mila studenti veronesi

Notizia in breve

Oltre otto mila studenti di Verona hanno sostenuto l’Esame di Terza Media nell’anno scolastico 20252026. L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha pubblicato i dati ufficiali aggiornati al 6 giugno 2026, confermando il numero complessivo di partecipanti alla prova finale del primo ciclo di istruzione. La cifra riguarda gli studenti che hanno completato il percorso di studi e affrontato l’esame conclusivo in questa regione.