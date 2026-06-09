Esame di terza media alla prova oltre 8mila studenti veronesi
Oltre otto mila studenti di Verona hanno sostenuto l’Esame di Terza Media nell’anno scolastico 20252026. L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha pubblicato i dati ufficiali aggiornati al 6 giugno 2026, confermando il numero complessivo di partecipanti alla prova finale del primo ciclo di istruzione. La cifra riguarda gli studenti che hanno completato il percorso di studi e affrontato l’esame conclusivo in questa regione.
L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha reso noti i dati ufficiali (aggiornati al 6 giugno 2026) relativi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20252026. Complessivamente sono 44.908 gli studenti veneti che si apprestano ad affrontare questa tappa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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45 mila volte in bocca al lupo! Sono quasi 45 mila gli studenti veneti che da domani affrontano il loro primo grande esame di Stato: la terza media. 45mila storie, 45mila emozioni, 45mila passi verso il futuro. Emozionati o agitati, date il meglio di voi stessi. In facebook
Lezioni al rush finale per oltre 5 mila allievi pronti per l'esame di terza media ift.tt/7DZBIz3 ift.tt/ZcJjM4C x.com
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