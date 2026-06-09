Elle | Prime svela il trailer ufficiale della serie prequel de La rivincita delle bionde!
Prime Video ha pubblicato il trailer e il poster ufficiali della prima stagione di Elle, una serie prequel de La rivincita delle bionde. La serie è attesa e riguarda eventi precedenti alla trama originale. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast. La produzione è stata annunciata come parte di un progetto più ampio legato al franchise.
Prime Video ha rilasciato oggi il poster e il trailer ufficiali della prima stagione di Elle, l’attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde. Prodotta da Amazon MGM Studios, in associazione con Hello Sunshine, Elle debutterà con tutti gli 8 episodi il 1° luglio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Prima dell’uscita della serie, Prime Video ne ha già annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Nella prima stagione, Elle segue Elle Woods prima che diventi un pesce fuor d’acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, come un pesciolino nelle acque agitate del liceo, alle prese con amicizie complicate, storie d’amore proibite e scelte di moda discutibili. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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