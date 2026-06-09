Educazione sessuale cancellata da Valditara i ragazzi sono in balìa del web
Il ministro dell’istruzione ha deciso di eliminare l’educazione sessuale dalle scuole, lasciando gli studenti senza questa formazione. La decisione ha suscitato critiche da parte di attivisti, che affermano che i ragazzi sono ora più esposti ai contenuti del web senza un’adeguata guida. La scelta è stata commentata da alcune organizzazioni come un voto che ha portato a questa situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi di questa decisione.
Roma, 9 giugno 2026 – “Avete votato il consenso sbagliato”. Le attiviste della fondazione Una nessuna centomila non sono deluse. “Siamo incazzatissime” precisa la vicepresidente Lella Palladino, sociologa e femminista, mentre l’assemblea rumoreggia in sottofondo. Chiudono il percorso della scuola di formazione partita a ottobre, non perdono l’occasione per prendersela con l’approvazione definitiva in Senato del DDL Valditara sull’educazione sessuale a scuola: senza il via libera dei genitori non se ne parla. L’obiettivo del ministero è quello di regolamentarne l’insegnamento. Nelle secondarie di primo e secondo grado adesso diventa obbligatoria l’autorizzazione informata scritta di mamma e papà, nelle scuole dell’infanzia e alla primaria, invece, è proprio vietato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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