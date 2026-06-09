Arezzo ha eletto Marcello Comanducci come nuovo sindaco, battendo il candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. Comanducci, 52 anni, rappresenta il centrodestra e ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali 2026. Dopo il risultato, ha dichiarato di voler trasformare la città. A Viareggio, il candidato del centrodestra Grilli ha festeggiato il successo come risultato di un impegno collettivo.

Firenze, 9 giugno 2026 – Elezioni comunali 2026, ad Arezzo ha vinto Marcello Comanducci, 52 anni. Espressione del centrodestra, ha vinto sul candidato dem Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, ex assessore regionale della Toscana. Mentre Sara Grilli, 44 anni, è stata eletta nuova sindaca di Viareggio, dopo un duello serrato all’ultimo voto. Grilli, civica sostenuta dal centrodestra, ha superato il centrosinistra di Federica Maineri. Questi i verdetti dei due ballottaggi che si sono svolti in Toscana. Qui Arezzo. AREZZO MARCELLO COMANDUCCI ELETTO SINDACO AL BALLOTTAGGIO FESTA IN COMUNE (di Lucia Bigozzi) – La telefonata di Giorgia Meloni è arrivata a metà scrutinio. Quando quei dieci punti di distacco si sono consolidati diventando il sigillo alla vittoria di Marcello Comanducci (55,75%) su Vincenzo Ceccarelli (44,25%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dopo le amministrative: Arezzo, Comanducci vuole “una città diversa”. A Viareggio Grilli esulta: “Un successo di tutti”

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