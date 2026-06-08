Alle 15 sono iniziati i risultati dello scrutinio per i ballottaggi in Toscana, con due città ancora in attesa di decidere il nuovo sindaco. A Arezzo si sfidano Ceccarelli e Comanducci, mentre a Viareggio si affrontano Grili e Maineri. Entrambi i Comuni hanno bisogno di un secondo turno elettorale per determinare chi guiderà le amministrazioni comunali.

Firenze, 8 giugno 2026 – Dalle 15, via allo scrutinio per i ballottaggi in Toscana. Due le città che hanno bisogno di un “secondo tempo” per scegliere il sindaco. A Viareggio e Arezzo i cittadini sono tornati nei seggi per la scelta. Due testa a testa interessanti, entrambi tra l’area di centrodestra e di centrosinistra. Ad Arezzo, capoluogo di provincia, il più popoloso dei comuni italiani andati al ballottaggio, si sfidano Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, esponente Pd ed ex assessore regionale contro Marcello Comanducci, 52 anni, imprenditore. A Viareggio è sfida tra Sara Grilli, 44 anni, civica apparentata con il centrodestra e Federica Maineri, 38 anni, espressione del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggi in Toscana, diretta: Arezzo, sfida Ceccarelli Comanducci. Viareggio, Grili e Maineri a duello

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