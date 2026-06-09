Dopo aver visitato il figlio in terapia intensiva, una ragazza di 19 anni è stata trovata morta in casa. L’uomo con cui convive nega di averla uccisa. La giovane era appena uscita dall’ospedale, dove aveva visto il bambino, e il suo decesso ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Lily Whitehouse aveva 19 anni ed era appena uscita dall’ospedale dove aveva visitato il figlio ricoverato, l’uomo nega l’omicidio. Una giovane madre di appena 19 anni morta dopo essere stata inseguita e schiacciata contro un lampione con un furgone. È la drammatica accusa al centro del processo che si sta svolgendo davanti alla Corte della Corona di Wolverhampton, nel Regno Unito, dove sul banco degli imputati siede Mohammed Azim, 41 anni. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe utilizzato il proprio furgone Mercedes Sprinter come una vera e propria arma al termine di una lite con la compagna Lily Whitehouse, provocandole lesioni devastanti che si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dopo la visita al figlio in terapia intensiva, 19enne uccisa dal compagno: l’accusa choc in aula

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Nata prematura e viola: i medici si sbagliavano, oggi è terapista occupazionale

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